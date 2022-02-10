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49 минут назад

Движение на фиолетовой ветке метро Москвы ввели в график

Вечерняя Москваиещё 7

Специалисты ввели в график движение поездов на фиолетовой ветке московского метро. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 10 февраля.

Движение на фиолетовой ветке метро Москвы ввели в график
Фото:  stroi.mos.ru stroi.mos.ru

— Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) осуществляется в соответствии с графиком, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

10 февраля в Дептрансе сообщили, что станция метро «Текстильщики» снова открыта на вход и работает в обычном режиме. До этого сообщалось, что станция была временно закрыта на вход.

6 февраля в Дептрансе рассказали, что столичное метро предъявит водителю автомобиля, застрявшего на путях, штраф в размере почти миллиона рублей за остановку трамвайного движения более чем на час. По данным ведомства, чуть больше чем за год владелец автомобиля получил 34 штрафа за нарушения правил дорожного движения.

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