Движение на фиолетовой ветке метро Москвы ввели в график

Специалисты ввели в график движение поездов на фиолетовой ветке московского метро. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 10 февраля.

Фото: stroi.mos.ru stroi.mos.ru

— Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) осуществляется в соответствии с графиком, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

10 февраля в Дептрансе сообщили, что станция метро «Текстильщики» снова открыта на вход и работает в обычном режиме. До этого сообщалось, что станция была временно закрыта на вход.