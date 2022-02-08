Для МГТУ имени Баумана построят новый кампус

«Около 170 тыс. кв. м новых площадей, а также реставрация старинных зданий, памятников культуры, которые будут приспособлены для работы с наукой, образованием, студентами, аспирантами, будущими учёными. По сути дела, МГТУ имени Баумана переживает второе рождение», — отметил Собянин.