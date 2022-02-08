В Москве открылся Форум цифровой безопасности

На площадке Общественной палаты РФ в Москве 8 февраля открылся Форум цифровой безопасности Cyber Security Day 2022, участниками которого стали отраслевые эксперты, представители Госдумы и Министерства цифрового развития.

Фото: Cyber Security Day 2022 Cyber Security Day 2022

«Каждый гражданин нашей страны, да и вообще в мире вовлечен в цифровое пространство в той или иной степени. Это и госуслуги, и образовательные процессы и коммуникации на онлайн-платформах крупнейших ИТ-корпораций», — заявил председатель Комиссии Общественной Палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов, отметивший, что основными вопросами развития онлайн-отрасли сегодня является защита персональных данных, защита детей и подростков в Сети, а также создание официальных представительств ИТ-гигантов в российской юрисдикции.

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Как рассказал председатель Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, ключевой задачей с точки зрения законодателей остается создание безопасной интернет-среды, «где пользователи не будут становится жертвами каких-либо противоправных действий, кибербуллинга, и травли». «Безопасность в сети означает, что наши граждане не окажутся жертвами мошенников, а наши дети не станут жертвами педофилов и групп смерти», — уточнил он. Хинштейн отметил также, что благодаря усилиям государства удалось затормозить взрывной рост киберпреступности, однако указал на необходимость дальнейшей работы в этом направлении. Не менее серьезную угрозу, по мнению парламентария, представляет массовое распространение фейков и деструктивного контента.

«В течение длительного периода времени основные ИТ-площадки, в первую очередь иностранные, отказывались от диалога с нашим государством и не соблюдали наше законодательство. Все требования, направленные Роскомнадзором в адрес Twitter и касались того, что в любых странах мира является абсолютным злом: педофилия, пропаганда наркотиков, подростковый суицид», — сообщил он. В качестве «адекватной и разумной меры» Хинштейн назвал оборотные штрафы к онлайн-платформам, впервые назначенные ИТ-гигантам в декабре 2021 года.

«Принятие закона о приземлении стало ключевой вехой в развитии российского законодательства в области информационных технологий. Своеобразным фундаментом, на основе которого должны работать и другие законы о цифровой среде. … Без полноценного приземления мы не в силах выстроить эффективную работу как регулятора, так и самих пользователей. … Никто из российских граждан в американском суде не сумеет защитить и отстоять свои права. Для защиты наших граждан такого рода разбирательства должны происходить как минимум в российской юрисдикции», — заключил Александр Хинштейн.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов сообщил, что российские правовые инициативы находят отклик в зарубежной законодательной практике и также сталкиваются с сопротивлением крупнейших цифровых корпораций.

«Вы прекрасно знаете, что Евросоюз пошел по пути РФ и обязывает хранить на серверах ЕС данные пользователей, в частности той самой метавселенной Facebook. Соответственно соцсеть, которая является монополистом в Европе, начинает процесс похожий на шантаж, заявляя «мы будем настаивать на обмене данных и хранении данных, том числе и в США, и можем оставить без соцсетей всю Европу», — рассказал он.

По мнению депутата, возникновение подобной ситуации может быть выгодно российскому цифровому бизнесу, способному предложить европейским пользователям альтернативные онлайн-площадки.

В свою очередь, генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский отметил, что для повышения цифровой грамотности граждан важное значение имеет создание полезного контента по теме информационной безопасности.

Участники мероприятия также указали на важное значение саморегулирования онлайн-пространства в части борьбы с деструктивным контентом и защиты несовершеннолетних пользователей от его влияния. Одним из примеров объединения рынка является Альянс по защите детей в цифровой среде, созданный российскими ИТ-компаниями в ноябре 2021 года. «Мы [интернет-компании, телекомоператоры] отвечаем за то, что происходит в инете и должны что-то делать для того, чтобы создать безопасную и комфортную среду для детей. В рамках Альянса у каждой компании есть ряд вещей, которые она развивает и продвигает. Например, VK взялись за тему кибербуллинга. Согласно опросу, это самая большая проблема для детей, поскольку более четверти несовершеннолетних пользователей проводят в гаджетах все свободное время. Более 80 процентов россиян считают, что подростки недостаточно защищены [от цифровых угроз]», — сообщил председатель Альянса Антон Шингарев.