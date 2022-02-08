Газопровод‑дюкер «Гольяновский» реконструируют

Московские газовики реконструируют газопровод-дюкер «Гольяновский» в Басманном районе Москвы, в рамках реконструкции планируется строительство двух ниток стальной трубы на глубине 15,5 м, сообщает пресс-служба АО «Мосгаз».

Фото: сайт мэра Москвы сайт мэра Москвы

Диаметр железобетонного футляра составит 1780 мм, а стального – 630 мм, рабочей трубы – 426 и 530 мм. Специалисты уже закончили этап микротоннелирования, который представляет собой закрытый способ прокладки. Благодаря этому можно минимизировать воздействие на экологию и окружающую среду.

Общая протяженность реконструируемого объекта - 350 м, из которых 90 м (2 участка по 45 м) находятся под водой.

Дюкер обеспечивает газом объекты коммунально-бытового сектора и многоквартирный жилой фонд Басманного района. Обновленный газопровод прослужит не менее 40 лет.