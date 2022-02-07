В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 75.68EUR 86.52
Войти в почту
1 час назад

В Москве сообщили о минировании Курского и Казанского вокзалов

Экстренные службы Москвы получили анонимные сообщения о минировании Курского и Казанского вокзалов, передаёт РИА Новости. Правоохранительные органы начали их проверку. Эвакуация граждан пока не проводилась.

В Москве сообщили о минировании двух вокзалов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поступили анонимные сообщения с угрозой взрыва на Казанском и Курском вокзалах, проводится проверка, — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что 7 февраля все районные суды Москвы получили сообщения о минировании. Из некоторых зданий людей пришлось эвакуировать. Информация о минировании проверяется.

Два дня назад на пульт экстренных служб поступило сообщение от неизвестного о якобы минировании четырёх самолётов и помещения в терминале В аэропорта Шереметьево. Эта информация не подтвердилась. В результате проверки воздушной гавани и самолётов взрывчатые вещества не были обнаружены.

26 января из-за поступивших угроз минирования специалисты проверили все школы в Центральном округе Москвы. Из-за аналогичных сообщений 25 января детей эвакуировали из школ Саратова, Тюмени и Челябинска.

После новогодних праздников учащихся и персонал школ Красноярска, Севастополя, Керчи и Хабаровска эвакуировали из-за угроз минирования. Также подобные угрозы поступали в учебные заведения Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и ряда других городов РФ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители