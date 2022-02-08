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2 часа назад

Выставка «Герои в небе и на земле» открылась в Музее Победы

Вечерняя Москваиещё 4

Выставка «Герои в небе и на земле» открылась в Музее Победы, экспонаты для нее предоставила школа № 167. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения во вторник, 8 февраля.

Выставка «Герои в небе и на земле» открылась в Музее Победы
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя МоскваАлександр Кочубей / Вечерняя Москва

— Ребята подготовили экспозицию, которую в течение двух недель смогут увидеть все посетители Музея Победы, крупнейшего военно-исторического музея страны. Особенно знаменательно, что в преддверии 125-летия маршала Говорова большой раздел новой выставки посвящен именно этому полководцу, — рассказал замдиректора музея Федор Смуглин.

Гости смогут увидеть примерно 60 экспонатов, рассказывающих о летчиках шестого гвардейского штурмового авиаполка и бойцах второй ударной армии. Экспозиция составлена из писем, фотографий, личных вещей и наград солдат.

При этом часть предметов была обнаружена школьниками в ходе поисковых экспедиций. Выставка будет доступна до 24 февраля в зале «Школьный Музей Победы».

7 февраля директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак рассказала, что в честь своего 110-летия музей начнет собирать музыкальную коллекцию. В нее войдут сочинения современных композиторов, связанные с музеем и его программами.

По ее словам, музыка занимает в Пушкинском музее такое же важное место, как и визуальное искусство. Уточняется, что коллекция будет ежегодно пополняться.

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