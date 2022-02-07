В Москву приходит потепление

В Москве станет заметно теплее. Синоптики прогнозируют плюсовую температуру даже ночью. Небо всю неделю будет затянуто облаками, и местами продолжит идти снег.

Фото: М. Денисова. Mos.ru М. Денисова. Mos.ru

Во вторник, 8 февраля, воздух прогреется до плюс одного градуса. Из-за перепада температуры на дорогах возможно образование гололедицы, а на крышах зданий появится больше сосулек. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

В среду и четверг столбики термометров будут держаться у отметок минус два — плюс один градус. Прогноз на пятницу: от минус четырех до плюс одного градуса.