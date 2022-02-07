Неизвестные направили анонимные сообщения о минировании во все районные суды Москвы

МОСКВА , 7 февраля. / ТАСС /. Неизвестные в понедельник направили анонимные сообщения с угрозами взрывов во все районные суды Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"В понедельник все районные суды Москвы получили по электронной почте анонимные сообщения о минировании. В ряде судов объявлена эвакуация. Экстренные службы проверяют информацию", - сказали в Мосгорсуде .

С ноября 2019 года в России наблюдается волна минирований различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.