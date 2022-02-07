В 2022 году в Москве откроют 10 станций метро

Сергей Собянин в своем блоге написал, что 2022 год станет еще одним этапом интенсивного развития наземного метро. Сегодня продолжается активное строительство путей для будущих МЦД-3 и МЦД-4, а также активно строятся новые станции и реконструируются действующие. В этом году планируется открытие 10 новых станций наземного метро.

Фото: Моя Москва.онлайн Моя Москва.онлайн

Садятся два крупных транспортных узла «Печатники» и «Марьина Роща», их откроют на МЦД-2. Благодаря этим станциям общественный транспорт будет доступен более чем 360 тысячам жителей Москвы. Еще одна новая станция, Минская, будет открыта в составе перспективного МЦД-4.

Крупная реконструкция завершается на станциях Очаково, Мещерская, Переделкино, Лесной Городок и Толстопальцево, которые войдут в состав МЦД-4. Крупный пересадочный узел организуют на станции Тимерязевская. Здесь появится две новые платформы.

«И наконец, в 2022 году планируется завершить многолетний проект создания транспортно-пересадочного узла „Окружная“, объединяющего МЦД, МЦК и Люблинско-Дмитровскую линию метро. До конца года будет открыт северный вестибюль станции МЦД-1 с долгожданным пешеходным переходом между МЦК и МЦД по крытой надземной галерее», — написал Мэр Москвы.