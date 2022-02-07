Синоптики рассказали о погоде в понедельник

В понедельник, 7 февраля, жителей столицы ожидают облачная погода, мокрый снег и гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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По прогнозам синоптиков, днем в Москве ожидается от –1 до +1 градуса. В ночь на 8 февраля столбик термометра опустится до -2 градусов. Ветер ожидается южный и юго-восточный. Его порывы будут достигать от 6 до 11 метров в секунду.

Влажность воздуха составит до 93%. Атмосферное давление ожидается от 738 до 740 миллиметров ртутного столба.

В Московской области днем температура будет находиться в диапазоне от -4 до +1 градуса. Ранее сообщалось, что желтый уровень погодной опасности, объявленный в столице и Подмосковье из-за гололедицы, продлен до 14:00 8 февраля.