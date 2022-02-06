В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
1 час назад

Названо самое «ресторанное» место Москвы

Ресторатор Илья Тютенков назвал самое активное место столицы с точки зрения владельцев общепита. О нем он рассказал в интервью изданию «Москвич Mag».

Названо самое «ресторанное» место Москвы
Фото: Ирина Бужор / КоммерсантъИрина Бужор / Коммерсантъ

По мнению Тютенкова, таким местом можно считать Патриаршие пруды. «Патрики десять лет назад вызывали у любого ресторатора недоумение, хотя было понятно, что там есть ощущение "как в Европе": миленько, первые этажи», — отметил он. В то же время ресторатор напомнил, что Патриаршие, активно застраивавшиеся в начале прошлого века, изначально были районом доходных домов.

«А то здание, где сейчас (ресторан) Marc O’Polo, по большому счету было ПТУ для сервисного персонала, который обслуживал квартиры этих доходников», — рассказал Тютенков.

Ресторатор подчеркнул, что популярные места и «энергетические центры» города имеют свойство меняться. Он заявил, около 15 лет назад это было пересечение Петровского бульвара и улицы Петровки. «Там была жизнь. Сейчас все ушло», — заключил предприниматель.

Ранее пользователи сети вспомнили о забытых столичных ресторанах с богатой историей. В список таких мест вошли «Славянский базар» на Никольской улице, бар «Кружка», работавший в 90-х годах прошлого века в подвалах Печатного двора и и American Bar & Grill в Сивяковом сквере.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители