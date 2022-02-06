Мужчина сам построил ледяные горки для детей в Москве

Житель Москвы сам построил ледяные горки для детей на востоке столицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Соседи Преображенское».

Фото: Telegram-канал «СОСЕДИ Преображенское» Telegram-канал «СОСЕДИ Преображенское»

По данным источника, горки появились на Большой Черкизовской улице, однако жители долго не могли понять, кто их построил.

Одна из соседок все же выяснила, кем является неравнодушный горожанин. «Я узнала, его зовут Виталий, он председатель дома № 3, корпус 7. Его мама очень активно присматривает за двором, сажает цветы, делает клумбы. Во дворе под ее контролем, полный порядок. Мужчина очень скромный, не относится ни к каким организациям», — рассказала женщина.

Жительница также сообщила, что территория у горок полностью расчищена, а для предотвращения выезда на дорогу мужчина сделал детям специальное ограждение из снега.

Ранее в Подмосковье дети устроили горку из заваленной снегом машины.