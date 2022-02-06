Приложение «Московский транспорт» получило премию UITP Awards 2022

Сервис объединяет весь городской общественный транспорт, благодаря чему поездки для пассажиров становятся удобнее и быстрее.

Фото: М. Денисова. Mos.ru М. Денисова. Mos.ru

Приложение «Московский транспорт» стало призером престижной транспортной премии Международного союза общественного транспорта UITP Awards 2022. Награду в номинации «Мультимодальная интеграция» вручили на международном транспортном конгрессе и выставке MENA в Дубае.

Московское приложение работает на базе технологии MaaS — Mobility-as-a-Service (мобильность как услуга). С его помощью можно строить мультимодальные маршруты, смотреть информацию о прибытии транспорта и заказывать автобус по требованию. Оно объединяет весь городской транспорт, чтобы сделать поездки удобнее и быстрее, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В 2021 году на базе приложения “Московский транспорт” мы создали первый в России сервис перевозок по требованию “По пути”. Мы вложили в этот проект много усилий для того, чтобы он улучшил транспортную доступность для жителей в самом быстрорастущем округе. Это и отметили эксперты, вручив нам одну из самых престижных транспортных премий», — отметил он.

Это уже третья награда российской столицы, которую она получает от Международного союза общественного транспорта. В 2019 году комплексное развитие транспортной системыМосквы было признано лучшим в мире, а проект «Привет, Москва!»получил награду в номинации «Лучшая маркетинговая кампания» UITP Awards 2019.