Доходный дом с магазинами князя Гагарина отремонтировали

Рабочие завершили капитальный ремонт исторического здания 1886 года постройки – доходного дома с магазинами князя А.Г. Гагарина, он расположен на улице Кузнецкий Мост в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Фото: © сайт мэра Москвы © сайт мэра Москвы

В рамках капремонта специалисты расчистили и отремонтировали декоративные элементы на главном фасаде дома: грифонов, картуши, триглифы, пояса, рустованные пилоны и колонны, украшения на портиках, карнизы и парапеты.

Также в здании заменили оконные блоки, обновили штукатурку в подъездах, расчистили метлахскую плитку, которая долгое время была под керамогранитной.

Проведены работы по капремонту кровли доходного дома. Часть стропил, где были повреждения, заменили на новые. Деревянные конструкции крыши были обработаны огнебиозащитным составом.Коме того, специалисты полностью заменили в здании внутренние инженерные системы.