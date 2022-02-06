Более семи тысяч уток остались на зиму в столице

— Цель мероприятия — узнать, какие виды пернатых зимуют в столице, собрать данные об изменении их численности и мест обитания. Ведь городская орнитофауна — это один из индикаторов экологической обстановки и состояния водоемов. Этой зимой на природных территориях остались более семи тысяч водоплавающих птиц. Большая часть — кряквы. Также были обнаружены краснокнижные пернатые: чирок-свистунок, хохлатая чернеть, — рассказала заместитель руководителя государственного природоохранного бюджетного учреждения «Мосприрода» Вера Струкова.