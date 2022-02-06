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11 часов назад

Более семи тысяч уток остались на зиму в столице

В Москве прошла всероссийская акция «Серая шейка — 2022». Специалисты подсчитали число уток, оставшихся на зиму в городе, и выяснили, что предпочли не покидать город 7337 крякв, а также три птицы, занесенные в Красную книгу.

Более семи тысяч уток остались на зиму в столице
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя МоскваАнна Темнышова / Вечерняя Москва

— Цель мероприятия — узнать, какие виды пернатых зимуют в столице, собрать данные об изменении их численности и мест обитания. Ведь городская орнитофауна — это один из индикаторов экологической обстановки и состояния водоемов. Этой зимой на природных территориях остались более семи тысяч водоплавающих птиц. Большая часть — кряквы. Также были обнаружены краснокнижные пернатые: чирок-свистунок, хохлатая чернеть, — рассказала заместитель руководителя государственного природоохранного бюджетного учреждения «Мосприрода» Вера Струкова.

С подсчетом помогали волонтеры и школьники. Получилось насчитать 4189 самцов (селезней) и 3148 самок (уток). Отмечается, что дисбаланс не критичен для их популяции. Редких уток обнаружили в СВАО (мандаринку), природно-историческом парке «Измайлово» (чирок-свистунок и хохлатая чернеть), передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что в пойме реки Алешинки сотрудники Мосприроды обнаружили пять видов дятлов. Среди них желна, седой, белоспинный, а также большой и малый пестрые дятлы.

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