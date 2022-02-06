Разработаны концепции четырех мостов в Мневниковской пойме

Завершена разработка архитектурно-градостроительных концепций двух автомобильных и двух велопешеходных мостов на территории Мнёвниковской поймы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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«По заказу Москомархитектуры специалисты холдинга «Мосинжпроект» в консорциуме с пятью отечественными и зарубежными проектными организациями разработали архитектурно-градостроительные концепции четырех мостов. Это два четырехполосных автомобильных моста – 237-метровый мост арочной конструкции, связывающий Мнёвниковскую пойму с улицей Мясищева, и мост на улицу Новозаводскую длиной 310 метров. Также мы подготовили концепции велопешеходных арочных мостов – в сторону парка «Фили» длиной 188 метров и на улицу Островную длиной 343,2 метра», – рассказал Андрей Бочкарёв.

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Глава Строительного комплекса напомнил, что в Мнёвниковской пойме формируется крупный спортивный кластер. Здесь будут созданы серфинг-парк, ледовая арена, академия хоккея и другие объекты. Также на территории поймы запланирован целый ряд проектов жилой и административно-деловой застройки.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Инжиниринговый холдинг выступает оператором развития территорий ряда крупных градостроительных проектов столицы) Юрий Кравцов уточнил, что в разработке концепций четырех мостов приняли участие ООО «Институт “Мосинжпроект”», ООО «Интермост», ООО ТПО «Прайд», немецкое инженерное бюро Leonhardt, Andrä und Partner и базирующаяся в Великобритании международная компания WilkinsonEyre. В дальнейшем к проектированию мостов на конкурсной основе будут привлечены проектные организации, в рамках этих работ параметры объектов могут быть скорректированы, однако их предназначение не изменится. Так, пешеходные мосты свяжут зеленые зоны двух районов – Филёвского парка и Крылатского.

«Будущие мосты повысят доступность Мнёвниковской поймы как для местных жителей, так и для москвичей из других районов и туристов. В 2021 году здесь были открыты сразу две станции Большой кольцевой линии метро – «Мнёвники» и «Терехово». В целом развитие улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры является одним из ключевых факторов развития данной территории, повышающим ее привлекательность», – подчеркнул Юрий Кравцов.