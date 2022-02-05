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10 минут назад

Москвичей предупредили об аномально низком давлении

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам аномально низкое атмосферное давление. Об этом сообщает ТАСС.

Москвичей предупредили об аномалии
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в январе такое давление было ниже на восемь миллиметров ртутного столба по отношению к норме. В связи с этим наблюдались облачность и осадки.

«Аналогичная ситуация прогнозируется в феврале — давление будет в среднем более низкое, чем обычно», — предупредил он.

Синоптик также отметил, что аномальное число циклонов этой зимой специалисты связывают с увеличением интенсивности барических образований в северной части Атлантического океана.

Над Москвой появилось «ложное солнце»

Ранее Вильфанд также заявлял, что москвичей ждет рекордно низкое атмосферное давление.

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