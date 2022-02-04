Главный дом усадьбы «Покровское» отреставрируют

«В настоящее время здание давно не эксплуатируется, не подведены инженерные сети, часть окон разбита. Зимой на первом этаже в холле стоит вода. Фасады центральной части здания неоднократно перекрашивались, зачастую без соблюдения технологии окраски, что привело к разрушению, отслоению и шелушению красочных слоёв», — заявил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.