В Москве изменили срок лечения COVID-19

"Новые правила распространяются только на тех, чей диагноз будет установлен начиная с 6 февраля. В таком случае москвичи смогут прекратить режим самоизоляции по истечении семи дней с момента подтверждения диагноза COVID-19 при отсутствии симптомов заболевания. До окончания семидневного срока лечения с ними свяжется врач поликлиники и по итогам аудиоконсультации дистанционно закроет или продлит больничный лист при наличии симптомов заболевания", - говорится в сообщении.