В Москве нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны. Он был обнаружен накануне при проведении земляных работ в столичном районе «Покровское-Стрешнево». Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео с места событий.
Спасатели МЧС России провели операцию по обезвреживанию снаряда. На опубликованных кадрах видно, как прибывшие к месту ЧП пиротехники аккуратно переносят опасную находку в спецавтомобиль. После этого взрывоопасный предмет доставили на полигон для его ликвидации.