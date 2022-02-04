В Москве нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны. Он был обнаружен накануне при проведении земляных работ в столичном районе «Покровское-Стрешнево». Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео с места событий.