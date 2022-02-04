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27 минут назад

Найденный в Москве снаряд времен ВОВ показали на видео

В Москве нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны. Он был обнаружен накануне при проведении земляных работ в столичном районе «Покровское-Стрешнево». Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео с места событий.

Спасатели МЧС России провели операцию по обезвреживанию снаряда. На опубликованных кадрах видно, как прибывшие к месту ЧП пиротехники аккуратно переносят опасную находку в спецавтомобиль. После этого взрывоопасный предмет доставили на полигон для его ликвидации.

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