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1 час назад

Синоптики пообещали москвичам снежное воскресенье

Синоптики пообещали москвичам снежное воскресенье. 6 февраля в столице России ожидается облачная погода, гололедица и температура воздуха до минус четырех градусов, говорится на сайте Гидрометцентра.

Синоптики пообещали москвичам снежное воскресенье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем в городе будет порядка минус два градуса. В ночь на понедельник температура воздуха также составит минус четыре. Ветер будет дуть южный, со скоростью до 10 м/с. Атмосферное давление составит около 738 мм ртутного столба.

В Подмосковье ожидается -10 градусов

В области в воскресенье температура составит от минус одного до минус шести градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус семи.

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