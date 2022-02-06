Синоптики пообещали москвичам снежное воскресенье. 6 февраля в столице России ожидается облачная погода, гололедица и температура воздуха до минус четырех градусов, говорится на сайте Гидрометцентра.

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Днем в городе будет порядка минус два градуса. В ночь на понедельник температура воздуха также составит минус четыре. Ветер будет дуть южный, со скоростью до 10 м/с. Атмосферное давление составит около 738 мм ртутного столба.