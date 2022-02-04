В Москве перестали брать повторный ПЦР-тест после выздоровления

После выздоровления у москвичей перестали брать повторный ПЦР-тест на COVID-19. Об этом РИА Новости рассказали в ряде столичных поликлиник и в кол-центре по коронавирусу. Причины происходящего не называются.

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Медики одной из столичных клиник рассказали агентству, что в настоящее время повторный ПЦР-тест после прохождения карантина не требуется. Врач из другой городской поликлиники объяснил, что повторные тесты в настоящее время действительно «никто не берёт». При этом карантин закрывается автоматически.

На городской горячей линии по коронавирусу один из операторов рассказал, что на 10–11 день после начала заболевания должны брать повторный ПЦР-тест. Однако за более подробной информацией он предложил обратиться в поликлинику или на портал mos.ru. Другой оператор сообщил, что по его информации, с 24 января повторный тест не проводится.

На запрос агентства в департамент здравоохранения и оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом ответов получить пока не удалось.