Новый дом по программе реновации построят на юге Москвы

Дом по программе реновации построят в Нагатинском Затоне. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов в четверг, 3 февраля.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы Пресс-служба мэра и правительства Москвы

— Специалисты согласовали проект многоквартирного дома на Судостроительной улице. В нем будет два корпуса, объединенных подземной автостоянкой, — рассказал глава ведомства.

Отделка квартир будет выполнена в соответствии со стандартами программы, уточнил он. Дом будет состоять из 240 квартир, при этом часть из них приспособят для людей с ограниченными возможностями.

Подземный этаж будет использоваться в качестве парковки, а на первом появятся помещения общественного назначения. Фасад здания облицуют керамогранитными плитами.

Территорию возле дома благоустроят, в том числе с помощью газонов и деревьев. Возле новостройки появятся спортивные и детские площадки, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

3 февраля сообщалось, что суперсервис на портале mos.ru объединяет электронные услуги для горожан, которые стали участниками программы реновации жилищного фонда. С помощью сервиса москвичи могут оформить необходимые документы и ознакомиться с процессом реализации программы.

Так, в 2021 году пять новых услуг стали доступны в суперсервисе. Они позволили более эффективно и быстро совершать переезд в новостройки.