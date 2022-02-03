В Москве пройдет флешмоб в поддержку Олимпийской сборной России

"Пятого февраля на самом большом катке столицы состоится флешмоб в поддержку Олимпийской сборной России. Принять участие могут все посетители ледовой площадки, а специальными гостями станут именитые спортсмены и чемпионы. ВДНХ приглашает поддержать российских спортсменов, которые поборются за медали на XXIV зимних Олимпийских играх - 2022 в Пекине", - говорится в сообщении с уточнением, что участникам флешмоба предложат сложить российский флаг из листов, окрашенных в цвета триколора.