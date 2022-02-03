Собянин объяснил признание Москвы лучшим городом мира

В последние годы Москва достигла высокого уровня развития, поэтому была заслуженно названа Организацией Объединенных Наций лучшим мегаполисом по качеству жизни. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин .

«Возможно, полученные результаты вызовут некоторое удивление и даже недоверие у части экспертов. Но в действительности мы настолько привыкли пользоваться благами нашего города, что часто не отдаем себе отчет, какого уровня развития удалось достичь Москве за последние годы», — пояснил он на своем официальном сайте.

Он также отметил, что несколько лет подряд эксперты ООН-Хабитат и исследовательского центра Eure анализировали показатели 54 крупнейших городов мира. Всего в этом рейтинге оказалось 29 крупнейших мегаполисов.

Ранее стало известно о том, что Москва стала лучшим мегаполисом мира по качеству жизни и уровню развития инфраструктуры. Соответствующая оценка содержится в обновленном Индексе городского процветания ООН, пишут «Дни.ру». Она набрала 83,2 балла, при этом у Лондона показатель составляет 75,9 балла, у Парижа — 76,3 балла, уточняет сайт MK.RU. Москва также опередила другие города мира по качеству жизни, набрав 68,3 балла, дополняет Nation News.