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45 минут назад

Собянин объяснил признание Москвы лучшим городом мира

В последние годы Москва достигла высокого уровня развития, поэтому была заслуженно названа Организацией Объединенных Наций лучшим мегаполисом по качеству жизни. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин объяснил признание Москвы лучшим городом мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Возможно, полученные результаты вызовут некоторое удивление и даже недоверие у части экспертов. Но в действительности мы настолько привыкли пользоваться благами нашего города, что часто не отдаем себе отчет, какого уровня развития удалось достичь Москве за последние годы», — пояснил он на своем официальном сайте.

Он также отметил, что несколько лет подряд эксперты ООН-Хабитат и исследовательского центра Eure анализировали показатели 54 крупнейших городов мира. Всего в этом рейтинге оказалось 29 крупнейших мегаполисов.

Ранее стало известно о том, что Москва стала лучшим мегаполисом мира по качеству жизни и уровню развития инфраструктуры. Соответствующая оценка содержится в обновленном Индексе городского процветания ООН, пишут «Дни.ру». Она набрала 83,2 балла, при этом у Лондона показатель составляет 75,9 балла, у Парижа — 76,3 балла, уточняет сайт MK.RU. Москва также опередила другие города мира по качеству жизни, набрав 68,3 балла, дополняет Nation News.

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