Информация о навигации появилась на 12 рекламных табло Москвы в рамках эксперимента. Об этом в среду, 2 февраля, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы Telegram / Дептранс Москвы

Уточняется, что табло будет показывать москвичам схемы проезда с направлением и расстоянием до ближайших съездов, информацию о перекрытиях и авариях, а также полезные советы о ПДД.

В настоящее время в Москве установили 12 таких щитов. Одно из табло можно найти на Кутузовском проспекте рядом с домом № 9.

Специалисты дептранса планируют проанализировать эффективность нововведения и оценить необходимость продолжения эксперимента.