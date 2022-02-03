Перехватывающая парковка у станции МЦК «Локомотив» открылась после ремонта

Перехватывающая парковка у станции Московского центрального кольца (МЦК) «Локомотив» и станции метро «Черкизовская» вновь открылась после проведения ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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«С сегодняшнего дня вы снова можете оставлять автомобиль на перехватывающей парковке №9040 у станции МЦК «Локомотив» (транспортно-пересадочный узел «Локомотив») и станции метро «Черкизовская». Раньше она была закрыта на ремонт, а теперь там полностью обновили оборудование. Например, благодаря модернизированной въездной стойке не нужно получать парковочный билет, достаточно приложить карту «Тройка», - говорится в сообщении.

Уточняется, что можно оставить машину на парковке бесплатно с 5:30 до 2:00, при совершении не менее двух поездок на общественном транспорте. Отмечается, что первая поездка должна начаться на станции метро «Черкизовская» или от станции МЦК «Локомотив», а последняя - от любой станции метро, МЦК или Московских центральных диаметров (МЦД).