Оперштаб: больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам открывается и закрывается без посещения поликлиники

После консультации врач откроет его на семь дней в случае ОРВИ, если обнаружен COVID-19 — на 14.

Фото: М. Денисова. Mos.ru М. Денисова. Mos.ru

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве пояснили, как открыть и закрыть больничный при симптомах ОРВИ, в случае заболевания COVID-19, а также контактным лицам.

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Как открыть больничный

Если есть симптомы ОРВИ, можно оставить заявку на первичную аудиоконсультацию с врачом поликлиники. В соответствующей графе нужно поставить галочку о необходимости оформления больничного, и врач дистанционно откроет его на семь дней после консультации.

Также можно без записи прийти на прием к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику или записаться на конкретное время в свою. Если по итогам осмотра и обследований врач поставит диагноз ОРВИ, он откроет электронный больничный на семь дней, если диагностирует COVID-19 — на 14.

Если прийти в поликлинику невозможно из-за маломобильности или тяжелого течения заболевания, можно вызвать врача на дом, позвонив по номеру 122. После осмотра врач откроет электронный больничный на семь дней, если установлен ОРВИ, и на 14 при COVID-19.

Результат сданного в Москве ПЦР-теста попадает в единую лабораторную систему автоматически. При положительном результате теста на COVID-19 с пациентом обязательно свяжется врач и в зависимости от его состояния проведет аудиоконсультацию и дистанционно откроет больничный, либо в случае тяжелого течения заболевания (или если пациент маломобилен) оформит вызов на дом. Тогда больничный будет открыт во время визита.

Если вы контактировали с заболевшим коронавирусом и у вас нет симптомов ОРВИ, то стоит убедиться, что факт контакта подтвержден самим заболевшим или его работодателем. Без него больничный не оформят. Можно предложить заболевшему сообщить о контакте с вами, заполнив электронную форму. Если контакт с заболевшим COVID-19 произошел на работе, необходимо уточнить, передал ли работодатель сведения об этом в оперштаб Москвы. Проверьте, что с момента вакцинации или перенесенного COVID-19 прошло больше шести месяцев (иначе вы не обязаны соблюдать карантин, и больничный вам не будет оформлен). Чтобы открыть больничный по контакту, нужно оставить заявку на сайте городского Департамента здравоохранения.

Как закрыть или продлить больничный

Во всех случаях закрытие больничного проходит дистанционно — приходить в поликлинику не нужно. Его автоматически отправят работодателю. Документ будет доступен в электронной медкарте. С 1 января 2022 года бумажные больничные в соответствии с федеральным законодательством не оформляют.

При диагнозе ОРВИ или COVID-19 больничный закроют дистанционно, без посещения поликлиники. Врач свяжется с пациентом до окончания его срока, чтобы после аудиоконсультации и уточнения самочувствия продлить или закрыть.