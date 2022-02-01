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46 минут назад

Коты из столичного «Аптекарского огорода» ищут новых хозяев

В столице в «Аптекарском огороде» завелось большое число котов, которые не имеют владельцев. Забрать питомцев себе или помочь найти кошкам новую семью могут все желающие, сообщается на странице Ботанического сада МГУ во «ВКонтакте».

Коты из столичного «Аптекарского огорода» ищут новых хозяев
Фото: В ПодмосковьеВ Подмосковье

Позволить котам оставаться в ботсаду не представляется возможным, так как удобрения и химикаты, используемые для обработки растений, крайне опасны для животных.Руководство «Аптекарского огорода» обратилось к котокафе «Котики и люди» с просьбой выловить животных, проверить их здоровье и найти новых владельцев.

Выбрать себе питомца можно на сайте котокафе. Там же можно поддержать заведение, выбрав в списке направлений для пожертвований «Кошки «Аптекарского огорода». Специалисты проверят здоровье кошек, а также стерилизуют и вакцинируют их.На территории «Аптекарского огорода» живут коты, являющиеся потомками царских котов времен Петра I, который и основал Ботанический сад в 1706 году.

Цветочные коты прославились после аномального потепления в декабре 2015 года, они начали массово приходить за валерианой. Вновь о котах из Ботанического сада МГУ вспомнили, когда питомцы съели первый урожай бананов весной 2016 года.

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