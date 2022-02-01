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22 минуты назад

Буддийский памятник выставили в Москве на месяц

Буддийский памятник выставили для посетителей в Москве на месяц. Об этом сообщила пресс-служба Российской ассоциации буддистов Алмазного пути традиции Карма Кагью.

Буддийский памятник выставили в столице
Фото: Александр Авилов / АГН МоскваАлександр Авилов / АГН Москва

Там уточнили, что экспозиция «Ступа, исполняющая желания» выставлена в Московском буддийском центре Алмазного пути традиции Карма Кагью. Она начнет работать первого февраля в 12:00. Организаторы выставки уточнили, что ранее выставка проходила в Государственном музее искусства народов Востока и на Пушкинской площади.

Ступа пользуется большим успехов у москвичей, так как, согласно легендам, памятник способен исполнять желания и наделять человека позитивной энергией.

— Ступы содействуют процветанию окружающего пространства и приносят пользу, умиротворение и благополучие всем существам, особенно тем, кто посещает их осознанно. <...> Пространство экспозиции рядом с буддийским центром Алмазного пути станет местом для искренних пожеланий, размышлений и накопления позитивных впечатлений, — уточнили в пресс-службе.

Экспозиция будет работать до 28 февраля, на первое число месяца запланированы экскурсии, передает РИА Новости.

29 марта 2021 года духовный лидер буддизма далай-лама в ходе онлайн-встречи с российскими студентами рассказал, что такое просветление и как его достичь.

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