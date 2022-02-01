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25 минут назад

Работу коммунальщиков перевели в усиленный режим из-за последствий снегопада в Москве

В настоящий момент городские коммунальные службы работают в усиленном режиме. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 1 февраля.

Работу коммунальщиков перевели в усиленный режим из-за последствий снегопада
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он отметил, что в последние дни прирост снежного покрова в столице достиг 15 сантиметров. При этом в ближайшие сутки ожидается еще до трех сантиметров осадков в виде снега.

— Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Непрерывно очищаются ключевые транспортные магистрали, ведутся работы по погрузке и вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий. В работах по уборке города от снега задействовано 12,5 тысячи единиц техники, — заявил заммэра.

Бирюков добавил, что коммунальщики в особенность контролируют ситуацию на пешеходных зонах, подходах к остановкам общественного наземного транспорта, метро, Московскому центральному кольцу (МЦК) и объектам социальной инфраструктуры.

— В течение всего светового дня организованы работы по очистке скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий, — говорится в сообщении Комплекса городского хозяйства.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в 2022 году январь в столице стал самым снежным за последние шесть лет.

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