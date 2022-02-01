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17 минут назад

Январь в Москве стал самым снежным за 6 лет

Январь в Москве стал самым снежным за последние 6 лет, сообщает портал "Метеоновости". По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, за второй месяц зимы выпало 59 миллиметров осадков. В январе 2016 года на столицу обрушилось 77,2 миллиметра. Синоптики Метеобюро Москвы рассказали, что 1 февраля сугробы в городе достигли рекордных размеров для нынешней зимы. Они выросли до 49 сантиметров при норме 33 сантиметра.

Январь в столице стал самым снежным за 6 лет
Фото: Москва 24Москва 24

Во вторник днем в Москве прогнозируется около нуля градусов. При этом оттепель к середине недели сменится похолоданием. В ночь на среду подморозит до 3–5 градусов мороза, на четверг – до 6–8, на пятницу – до 10–12, на субботу – до 12–14 градусов ниже нуля. Низкое атмосферное давление, которое утром во вторник составило 731 миллиметр ртутного столба, к концу рабочей недели вернется в норму – 746–747 миллиметров.

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