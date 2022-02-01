Синоптики рассказали москвичам о погоде в феврале

— При этом осадков выпадет как минимум положенная норма, которая составляет 36 миллиметров, как максимум — немного превысит ее, но не более чем на 10 процентов. Наибольший вклад — до 40 процентов от месячного объема — в показания осадкомера внесет первая декада, — уточнил метеоролог на странице в социальной сети Instagram.