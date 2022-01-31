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4 часа назад

Собянин рассказал о беспрецедентном проекте создания скоростного диаметра с юга до севера Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершающей стадии строительства двух крупнейших внеуличных магистралей Северо-Восточной и Юго-Восточной хорды. "При бесшовном соединении эти магистрали органически создают новую транспортную артерию - бессветофорный скоростной диаметр Москвы с юга до севера, от Симферопольского шоссе до платной магистрали на Санкт-Петербург. И с ответвлением до Некрасовки", - написал он в своем блоге. По словам градоначальника, власти Москвы приняли решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль. Предварительно, она будет называться Московский скоростной диаметр. Выбрать название дороги можно на портале "Активный гражданин". Ожидается, что трасса длиной 68 км свяжет крупнейшие вылетные магистрали – Северо-Западную хорду, Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Южную рокаду, Каширское и Варшавское шоссе. По расчетам Собянина, проект может быть завершен в 2023 году. Ранее сообщалось, что в Москве появится новый вокзал для скоростных поездов.

Собянин рассказал о беспрецедентном проекте создания скоростного диаметра с юга до севера Москвы
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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