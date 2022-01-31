В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 77.47EUR 86.50
Войти в почту
12 минут назад

Репетиция весны: выставку тюльпанов откроют в «Аптекарском огороде»

Сотрудники Ботанического сада Московского государственного университета имении Михаила Ломоносова «Аптекарский огород» 23 февраля откроют выставку «Репетиция весны».

Выставку тюльпанов откроют в «Аптекарском огороде»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— На экспозиции гости смогут увидеть около десяти тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, мускари, лилии, луки, персики, ландыши, сирень, подснежники, сакура, вишня и другие зеленые растения. Данная выставка является крупнейшей зимней в России, — проинформировала Ольга Архипова, пиар-директор столичной зоны отдыха.

Стоит отметить, что специалисты «заставляют» растения цвести в любое запланированное время с помощью специальной методике. По итогу цветы распустятся на два месяца раньше, чтобы порадовать столицу к началу весны.

Также выставка пройдет впервые не только в Выставочном пространстве, но и в старинной Субтропической оранжерее с горным туманным лесом. Таким образом, на выставке гости смогут насладиться ароматами уникальных растений. Жители Москвы смогут посмотреть на тюльпаны и другие насаждения до 13 марта 2022 года. Посетители должны иметь при себе средства индивидуальной защиты и предоставить цифровой код о вакцинации от коронавирусной инфекции.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители