Выставку тюльпанов откроют в «Аптекарском огороде»

Стоит отметить, что специалисты «заставляют» растения цвести в любое запланированное время с помощью специальной методике. По итогу цветы распустятся на два месяца раньше, чтобы порадовать столицу к началу весны.

Также выставка пройдет впервые не только в Выставочном пространстве, но и в старинной Субтропической оранжерее с горным туманным лесом. Таким образом, на выставке гости смогут насладиться ароматами уникальных растений. Жители Москвы смогут посмотреть на тюльпаны и другие насаждения до 13 марта 2022 года. Посетители должны иметь при себе средства индивидуальной защиты и предоставить цифровой код о вакцинации от коронавирусной инфекции.