Выставку тюльпанов откроют в «Аптекарском огороде»

Сотрудники Ботанического сада Московского государственного университета имении Михаила Ломоносова «Аптекарский огород» 23 февраля откроют выставку «Репетиция весны».
— На экспозиции гости смогут увидеть около десяти тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, мускари, лилии, луки, персики, ландыши, сирень, подснежники, сакура, вишня и другие зеленые растения. Данная выставка является крупнейшей зимней в России, — проинформировала Ольга Архипова, пиар-директор столичной зоны отдыха.
Стоит отметить, что специалисты «заставляют» растения цвести в любое запланированное время с помощью специальной методике. По итогу цветы распустятся на два месяца раньше, чтобы порадовать столицу к началу весны.
Также выставка пройдет впервые не только в Выставочном пространстве, но и в старинной Субтропической оранжерее с горным туманным лесом. Таким образом, на выставке гости смогут насладиться ароматами уникальных растений. Жители Москвы смогут посмотреть на тюльпаны и другие насаждения до 13 марта 2022 года. Посетители должны иметь при себе средства индивидуальной защиты и предоставить цифровой код о вакцинации от коронавирусной инфекции.