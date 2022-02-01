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1 час назад

Столичная транспортная карта «Тройка» может появиться еще в 5 регионах РФ

Московскую транспортную карту «Тройка» в 2022 году могут запустить еще в 5 российских регионах — Ростове, Воронеже, Перми, Орле и Республике Ингушетия. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса. В текущем году еще больше россиян смогут удобнее оплачивать проезд в городском транспорте. Число регионов, где будут принимать «Тройку», может вырасти в этом году до 28. В настоящий момент единая билетная система работает в 14 регионах и городах. Карта «Тройка» является удобным и бесконтактным способом оплаты проезда на транспорте. А путешествовать по России с этой картой станет еще комфортнее.Благодаря внедрению «Тройки» российские регионы могут цифровизировать транспорт, а также анализировать востребованность маршрутов, контролировать выручку и способы оплаты. При этом регионы смогут создавать и свои тарифы.«В этом году планируем запустить карту «Тройка» в новых городах. Регионы заинтересованы в том, чтобы развивать транспорт и внедрять передовые технологии, признанные во всем мире. В 2022 году воспользоваться «Тройкой» можно будет в трети всех субъектов РФ. В будущем это позволит иметь единую транспортную карту по всей России, что очень удобно для жителей», — сказал заммэра столицы, глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.Он отметил, что данная стратегия соответствует большим планам по развитию мультимодального проезда в рамках принятой президентом Владимиром Путиным транспортной стратегии страны, рассчитанной до 2030 года.

Столичная транспортная карта «Тройка» может появиться еще в 5 регионах РФ
Фото: РИАМОРИАМО
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