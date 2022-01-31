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8 минут назад

Москва выразила готовность предлагать "Тройку" другим странам

Транспортная карта "Тройка" стала доступна жителям 14 российских городов и регионов, кроме того, Москва готова предлагать ее и другим странам, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью РИА Новости.

Карту "Тройку" решили предложить другим странам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы, конечно, думаем о том, чтобы билетную систему нашу предлагать и в другие страны, но в первую очередь ориентированы на наши российские регионы, особенно Центральный федеральный округ, жители которого очень часто приезжают в Москву, в Московскую область, – отметил Ликсутов.

Он уточнил, что билетные системы Москвы и Подмосковья полностью объединены.

"И нам всегда приятно, когда руководители самых передовых регионов, российских городов внедряют эту нашу систему. На сегодняшний день это 14 регионов и городов в сумме", – подчеркнул заместитель мэра.

Ликсутов также заявил, что билетную систему, которая действует в столице, признавали самой инновационной в мире на различных международных конкурсах. Так, недавняя награда была в Лондоне в прошлом году.

Ранее сообщалось, что теперь стало возможно активировать баланс на карте "Тройка" с помощью валидаторов в столичном наземном транспорте. Пополнить баланс транспортной карты можно онлайн через мобильные приложения "Метро Москвы", "Московский транспорт" или единый транспортный портал, а после достаточно приложить ее к считывающему устройству для активации. В салоне автобуса или трамвая нужно нажать на специальную кнопку справа от валидатора – на экране появится надпись об активации удаленного пополнения.

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