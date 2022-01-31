Собянин предложил москвичам выбрать название новой уникальной транспортной магистрали

Столичное Правило приняло решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в единую транспортную магистраль. Неравнодушные москвичи смогут выбрать подходящее для трассы название в ходе голосования на портале «Активный гражданин». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 31 января.

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Глава города отметил, что рабочее название магистрали — Московский скоростной диаметр.

По словам Сергея Собянина, новая дорога позволит создать в городе условия для быстрых и комфортных поездок. Так, с помощью МСД москвичи смогут проехать через весь город без единого светофора за 40 минут.

— Дорога в аэропорты Шереметьево и Домодедово сократится на 20-25 минут. Еще один важный эффект от Московского скоростного диаметра заключается в том, что он снизит нагрузку на центральные улицы города, на Третье транспортное кольцо, Московскую кольцевую автодорогу, вылетные магистрали, — заявил он.

Уточняется, что транзит грузовых автомобилей будет запрещен на МСД. Так, даже перемещающиеся по городу с помощью общественного транспорта автомобилисты смогут вновь пересесть на личные машины. Это позволит разгрузить подземку.

Мэр Москвы добавил, что трасса протяженностью 68 километров свяжет крупные транспортные артерии города: Ярославское, Каширское, Варшавское шоссе, шоссе Энтузиастов, Волгоградский и Рязанский проспекты, СЗХ, ТТК и многие другие магистрали.