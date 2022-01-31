Пристыдившие должников коммунальщики возмутили россиян

«Это нормально? Даже поленились в ящики кинуть!» — так рассказчица подписала снимок. «Они не поленились. Специально так кидают, чтобы другие видели. У нас в прошлом году на почтовые ящики неплательщиков красные квадраты приклеили, причем очень хорошим клеем, оторвать было не просто. Я письмо гневное написала, что не надо так унижать людей, ситуации разные бываю, тем более сейчас. Красные метки прекратились», — рассказала подписчица интернет-сообщества. Многие юзеры сошлись на мнении, что поступать таким образом с важными документами в любом случае нельзя. «Это чтобы они точно заметили», — отшутился участник дискуссии.