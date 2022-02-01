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44 минуты назад

В московских аэропортах произошла массовая отмена и задержка рейсов

В московских аэропортах во вторник, 1 февраля, произошла массовая отмена и задержка рейсов — вылет 47 самолетов произошел не по расписанию в связи с погодными условиями. Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Снегопад парализовал работу московских аэропортов
Фото: ReutersReuters

По информации на 9:30 по московскому времени, в аэропорту Внуково изменено время вылета семи самолетов, в Домодедово задержаны еще семь рейсов, отменен один, в Шереметьево задержаны 32 рейса. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.

Ранее 31 января сообщалось, что почти 50 рейсов отменены или задержаны в столичных аэропортах из-за сильного снегопада.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал приход нового снежного циклона «Надя», который принесет в Москву большое количество осадков. По его словам, в столице выпадет до 25 процентов месячной нормы осадков за два дня, а на улицах появятся полуметровые сугробы (50-52 сантиметра).

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