Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы о резком похолодании.
По его словам, к концу недели температура воздуха в столице опустится на 6-8 градусов. В ночь на субботу морозы будут достигать уже 14 градусов.
«Если в первый день февраля в Москве, например, температура будет на 9 градусов выше нормы, то уже к концу недели температурный фон будет около нормы. Вот так резко, хоть назвать это холодной погодой, конечно, нельзя», — цитирует ТАСС эксперта.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра предупреждал о том, что с 30 января циклон принесет опасную погоду в ряд регионов. Ожидаются сильные осадки, ветер, метели и снегопады.
Ранее "СП" писала, что почему в России весной 2022 будет такая ужасная погода. Как объясняют синоптики, прогнозируемая ими климатическая свистопляска, во многом связана с увеличением солнечной активности, очередной пик которой ожидается в конце февраля. Новый цикл спровоцирует и новое метеорологическое безумие.