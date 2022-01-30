На Москву надвигается мощный циклон «Надя»

Снежный циклон «Надя» надвигается на Москву. В ближайшие двое суток столицу заметет полуметровыми сугробами. О грядущем мощном снегопаде рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА «Новости».
По его словам, за двое суток выпадет около 10 миллиметров осадков. Это четверть от месячной нормы.
«Сугробы в столице впервые вырастут до 50-52 сантиметров, что близко к рекордному 1956 году, когда в эти дни высота снежного покрова составляла 56 сантиметров», - заявил Тишковец.
В ближайшие сутки «ныряющий атмосферный вихрь» продолжит осыпать снегом столичный регион: выпадет до 4 миллиметров осадков, видимость будет ухудшаться. В ночь на вторник снегопады в Москве усилятся уже до 6 миллиметров.
При этом на «макушку зимы», а именно на 31 января, день, считающийся самым холодным в году, будет довольно тепло. Температура превысит норму почти на 9 градусов.
«В течение понедельника и вторника столбики термометров будут колебаться в диапазоне от 0 до минус 5 градусов», - добавил синоптик.
Ранее сообщалось, что циклоны «Мария» и «Надя» ухудшат погодных условия в Санкт-Петербурге.