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23 минуты назад

На Москву надвигается мощный циклон «Надя»

Снежный циклон «Надя» надвигается на Москву. В ближайшие двое суток столицу заметет полуметровыми сугробами. О грядущем мощном снегопаде рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА «Новости».

На Москву надвигается мощный циклон «Надя»
Фото: NASANASA

По его словам, за двое суток выпадет около 10 миллиметров осадков. Это четверть от месячной нормы.

«Сугробы в столице впервые вырастут до 50-52 сантиметров, что близко к рекордному 1956 году, когда в эти дни высота снежного покрова составляла 56 сантиметров», - заявил Тишковец.

В Россию в феврале придет аномальное тепло

В ближайшие сутки «ныряющий атмосферный вихрь» продолжит осыпать снегом столичный регион: выпадет до 4 миллиметров осадков, видимость будет ухудшаться. В ночь на вторник снегопады в Москве усилятся уже до 6 миллиметров.

При этом на «макушку зимы», а именно на 31 января, день, считающийся самым холодным в году, будет довольно тепло. Температура превысит норму почти на 9 градусов.

«В течение понедельника и вторника столбики термометров будут колебаться в диапазоне от 0 до минус 5 градусов», - добавил синоптик.

Ранее сообщалось, что циклоны «Мария» и «Надя» ухудшат погодных условия в Санкт-Петербурге.

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