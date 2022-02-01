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16 минут назад

В Москве госпитализировали 7,5% от числа выявленных случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Москве госпитализировали 1 615 человек с COVID-19, что составило 7,5% от числа выявленных случаев коронавируса, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

В Москве госпитализировали 7,5% от числа выявленных случаев COVID-19 за сутки
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

По словам специалистов, с учетом доминирования штамма "Омикрон" и особенностей течения заболевания при нем для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.

На ИВЛ находятся 543 пациента. Выздоровели за сутки 7 944 человека. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 970 326.

За последние 24 часа выявлено 21 533 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 76 пациентов.

Ранее сообщалось, что в связи с распространением штамма коронавируса "Омикрон" число операторов на горячей линии 122 в Москве было увеличено до 7 тысяч. Такое поручение дал Сергей Собянин. Теперь операторов втрое больше, чем две недели назад.Специалисты круглосуточно консультируют горожан по вопросам оказания медицинской помощи, записывают на прием к врачу, а с 07:00 до 00:00 принимают заявки на вызов врача на дом. В экстренных случаях операторы адресуют звонки в скорую помощь. Помимо них, обращения принимают прошедшие обучение волонтеры.

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