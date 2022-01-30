В Москву придет «истинно февральская» погода

На следующей неделе жителей столичного региона после потепления ждут понижение температуры, сильный ветер и метели.
Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«В начале недели будет снег и метели. Оттепель в понедельник и первой половине вторника тоже будет. Потом постепенное и довольно значительное понижение температуры. В пятницу уже до минус 15 градусов в ночные и утренние часы. Разнонаправленная, разнохарактерная погода — истинно февральская», — заявил специалист в беседе в RT.
По словам Шувалова, такая погода будет характерна для всей средней полосы России.