Раскрыта новая схема уличного мошенничества в Москве

Жительница столицы в Facebook-сообществе SOS раскрыла новую схему уличного мошенничества в Москве.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам женщины, на улице Полянка к ней обратилась девушка с просьбой примерить куртку, которую неизвестная якобы хотела приобрести для своей матери. Москвичка согласилась помочь, но наткнулась на мошенников.

По словам потерпевшей, ее завели в небольшой магазинчик рядом с метро и стали предлагать куртки на примерку.

«Я посоветовала для мамы девушки ту, что мне понравилась. Цена была 88 тысяч рублей, но отдавали за сорок, — рассказала женщина. — Сказали, что если я тоже возьму, отдадут за 26 тысяч. Уверяли, что все натуральное».

Доверчивая москвичка приобрела куртку якобы с большой скидкой, но когда пришла домой, обнаружила, что та сшита из искусственных кожи и меха. На следующий день женщина снова встретила тех же продавцов, но в этот раз вызвала полицию.

«Пришел наряд полиции. Нас всех забрали, — сообщила автор поста. — Мошенники пообещали вернуть деньги. И всех отпустили. У них даже не посмотрели паспорта».

Несмотря на это, по словам потерпевшей, деньги ей так и не вернули. Женщина повторно пришла в полицию и написала заявление.

Ранее специалисты раскрыли новую схему телефонного мошенничества с просьбой нажать на цифру «1».