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32 минуты назад

В Москве нашли майнинговую ферму, воровавшую электричество

21 января сотрудники московского филиала «Россетей» нашли в районе Коптево нелегальную майнинговую ферму. Для того, чтобы добывать криптовалюту, преступники воровали электричество.

В Москве нашли воровавшую электричество майнинговую ферму
Фото: соцсетисоцсети

Ферма располагалась в охраняемом заброшенном здании в районе Старокоптевского переулка. Незаконное подключение к электрощитовой обнаружил сотрудник компании, проводивший плановую проверку. Специалиста привлек шум вентиляторов, необходимых для майнинга.

На место прибыли сотрудники полиции и вместе с сотрудниками компании провели осмотр, в ходе которого факт воровства электричества подтвердился. Преступники подсоединились к питающей кабельной линии до расчетных узлов учета абонентов. Специалисты установили незаконное потребление энергии примерной мощностью 130 кВт. Всего работало около 50 серверов для майнинга.

Сейчас полицейские проводят доследственную проверку и разыскивают собственника фермы. Ему грозит до 5 лет колонии. Также преступник возместит причиненный компании ущерб.

Отметим, что в России планируют запретить добывать криптовалюту и проводить с ней операции. Эксперты ЦБ отмечают, что эти операции уже незаконны. Майнинговые фермы нелегальны в России.

Только за прошлый год число случаев нелегального потребления электроэнергии для добычи криптовалюты возросло. В ноябре возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя, который воровал электричество в деревне Соколово. Ущерб составил 160 миллионов рублей.

Также полиция продолжает искать владельца майнинговый ферма, подключившегося к кабельной линии в селе Алабушево. В отношении преступника возбудили уголовное дело.

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