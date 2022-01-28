Москвичам пообещали оттепель

Жителям Москвы пообещали неожиданную оттепель. По данным Гидрометцентра России, на следующей неделе в столице ожидается температура на семь градусов выше климатической нормы.Как отмечается на сайте научно-исследовательского учреждения, температура воздуха будет колебаться в пределах, превышающих климатическую норму, и даже кратковременно достигнет оттепельных значений.
Также есть информация, что в ближайшие дни в городе продолжатся снегопады, высота сугробов заметно увеличится. Еще возможны метели и усиление ветра, а на дорогах сохранится гололедица.
Ранее Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до вечера воскресенья, 30 января.
Также говорилось, что циклоны «Мария» и «Надя» в ближайшие пять дней принесут в Москву снегопады, выпадет до 20 миллиметров осадков или почти половина месячной нормы. В субботу интенсивность снегопадов существенно возрастет – ожидается 5 миллиметров осадков, время от времени будет сокращаться видимость до 1 километра. В первую половину воскресенья может появиться относительное «окно» погоды.