Дом по программе реновации построят на Сиреневом бульваре

В двух корпусах будет 840 квартир, в том числе 12 — для маломобильных жителей.

Фото: Проектное решение Проектное решение

До конца года в Измайлове введут в эксплуатацию дом, построенный по индивидуальному проекту в рамках программы реновации. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Он возводится по адресу: Сиреневый бульвар, владение 4/1. В настоящее время ведутся фасадные работы, монтаж внутренних инженерных сетей», — отметил он.

Дом состоит из двух корпусов с фасадами из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом. Всего в здании будет 840 квартир (381 однокомнатная, 325 двухкомнатных, 134 трехкомнатные) с улучшенной отделкой. 12 квартир оборудуют для маломобильных жильцов за счет увеличения ширины коридоров и установки специальной сантехники.

На первом этаже дома смогут разместиться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. Вестибюль жилой части расположат на одном уровне с входом и лифтами для удобства маломобильных жителей. Также на первых этажах предусмотрены колясочные, зоны почтовых ящиков, комнаты консьержа и кладовые для уборочного инвентаря.

Около дома обустроят детскую и спортивную площадки, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники, а также оборудуют плоскостную парковку.