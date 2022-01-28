Москва стала одним из мировых лидеров по количеству вагонов метро. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

По объемам закупок вагонов Москва за 12 лет почти в пять раз обогнала Нью-Йорк, в 2,5 раза – Лондон и более чем в 2 раза – Гонконг. Сегодня в 20 депо находятся более 6 тысяч вагонов, почти 70% из них – нового поколения. При этом обновление составов продолжается.

Кроме того, за последние 1,3 года на Большой кольцевой, Кольцевой и Калужско-Рижской линиях появились новые поезда "Москва-2020". Они обладают более широкими дверями, меньшим уровнем шума, интерактивными схемами метро и системами обеззараживания воздуха.

По информации заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в прошлом году было запущено 337 новых вагонов, а в 2022 году планируется запуск еще 336 таких вагонов и 50–100 трамваев. Он отметил, что их современность и удобство превосходит мировые аналоги.