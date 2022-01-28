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1 час назад

Количество поездов столичного метро с вагонами нового поколения составляет почти 70%

Число составов с вагонами нового поколения в столичной подземке приблизилось к 70%. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Количество поездов столичного метро с вагонами нового поколения составляет почти 70%
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«Московское метро один из мировых лидеров по количеству вагонов метро - в 20 депо находится более 6 тыс.! При этом мы постоянно их обновляем: сейчас уже почти 70% составов - нового поколения», - говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что с 2010 по 2023 год по объемам закупок вагонов столица с большим отрывом обгоняет таких мировых гигантов, как Нью-Йорк (почти в пять раз), Лондон (в два с половиной раза) и Гонконг (больше, чем в два раза). Уточняется, что в последние год и три месяца закупаются только только поезда «Москва-2020», которые превосходят свои мировые аналоги.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, добавил, что президент России Владимир Путин поручил реализовывать программу модернизации пассажирского транспорта по всей стране. Он напомнил, что в 2022 году в Москву по решению мэра города Сергея Собянина запланированы поставки 336 вагонов метро, 450-500 электробусов и 50-100 трамваев. «В метро будут приходить российские поезда последнего поколения «Москва-2020», удобство и комфорт которых уже оценили наши пассажиры. В прошлом году запустили 337 новых вагонов, которые по стоимости, современности и удобству превосходят не только поезда предыдущих поколений московского метро, но и мировые аналоги», - заключил Ликсутов.

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